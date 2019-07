Dall'Inghilterra arriva un'importante novità di mercato che vede protagonista l'Inter di Antonio Conte: secondo quanto riportato dal Times, il club nerazzurro ha messo sul piatto 66.5 milioni di euro più 15 di bonus, per un totale di 83 milioni, per assicurarsi Romelu Lukaku dal Manchester United. I Red Devils chiedono poco di più, circa 80 milioni di sterline, ma potrebbero accettare la ricca proposta dell'Inter. Con buona pace della Juventus, che segue da vicino Lukaku, ma soprattutto Mauro Icardi, in partenza dai nerazzurri.