L'Inter accelera per Dejan Kulusevski. Il talento classe 2000, attualmente in forza al Parma, ma di proprietà dell'Atalanta, è il primo obiettivo di mercato di Beppe Marotta, che ha incontrato oggi insieme a Piero Ausilio la dirigenza orobica per provare a chiudere l'affare. L'obiettivo è quello di assicurarsi Kulusevski a giugno, per portarlo in nerazzurro al termine del campionato da giocare con il suo Parma. Lo riporta Sky Sport.