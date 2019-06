Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il club parigino è pronto a offrire 75 milioni di euro per il cartellino del centrocampista serbo, ma Claudio Lotito ne chiede almeno 100. Ci sarebbe ancora distanza, dunque, tra offerta e richiesta, che lascia spazio alla Juventus sullo sfondo, nel caso in cui non dovesse andare a buon fine il ritorno di Paul Pogba a Torino dal Manchester United.