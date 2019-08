Nuestras tardes de verano .. pic.twitter.com/EBYH5xogry — wan (@wandaicardi27) August 6, 2019

Mauroè fuori dal progetto dell'Inter per il futuro. Lo ha dichiarato per primo Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, seguito da Antonio Conte e dal presidente Steven Zhang. Oggi, però, l'argentino ha fatto ritorno nelle foto dell'allenamento, pubblicate dal sito ufficiale nerazzurro, in cui è apparso del tutto. E anche la moglie e agente Wanda Nara torna a mandare indizi "nerazzurri" tramite il proprio account Twitter ufficiale: