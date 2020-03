2









I rapporti tra Jadon Sancho e il Borussia Dortmund sono tesi. Così tesi che l'attaccante inglese potrebbe partire la prossima estate. E sarebbe un trasferimento a cifre record, come riporta Calciomercato.com: il Borussia spinge per tenerlo un altro anno, Sancho ascolta le proposte e la Juve è stata informata della possibilità di prenderlo in estate. Un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro: classe 2000 e talento da vendere, è uno dei migliori esterni d'attacco in circolazione.



LA RISPOSTA - L'entourage del giocatore si sta muovendo per cercare una nuova destinazione, ma la Juventus non vuole partecipare ad alcun tipo di asta:su di lui ci sono anche il Manchester United e il Liverpool, ma i bianconeri non vogliono andare oltre i 100 milioni di euro. Ecco perché al momento la Juve ha declinato questa possibilità, si guarda ad altri obiettivi a meno che Sancho non dia veramente una corsia prioritaria alla Juve. Ma per ora il desiderio dell'attaccante è quello di andare in Premier League. E i bianconeri, per ora, non propongono nessuna offerta.