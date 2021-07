. L'ad del Sassuolo l'ha detto durante un evento legato al calciomercato mentre stava raccontando aneddoto e retroscena del trasferimento del centrocampista classe '98 dal Milan al Sassuolo. Insieme a lui anche Adriano Galliani, che - da esterno - aveva provato a convincerlo a inserire una percentuale destinata al Milan sulla futura rivendita (che probabilmente arriverà in questi mesi). Ma non c'è stato verso. La Juve intanto è stata avvertita, 40 milioni per Locatelli non bastano più.