Il PSg punta forte su Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che piace da tempo anche alla Juventus. Secondo quanto riporta Le10Sport, Leonardo ha presentato ai biancocelesti una prima offerta da 60 milioni di euro, respinta da Tare. La Juve cerca un centrocampista con le qualità del serbo per migliorare il tasso tecnico e fisico in mezzo al campo, ma la Lazio lo valuta almeno 100 milioni di euro, cifra che i bianconeri non possono raggiungere se non con l'inserimento di contropartite.