La Roma è pronta a chiudere qualche colpo importante sul mercato. In attesa di definire l'acquisto di Gonzalo Higuain dalla Juventus, i giallorossi seguono da vicino Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 del Boca Juniors, accostato anche ai bianconeri e al Napoli nelle scorse settimane. In particolare, per Fabio Paratici l'affare avrebbe ricordato da vicino il colpo Rodrigo Bentancur, arrivato proprio dal Boca e dimostratosi giovane di grande qualità. Su Almendra, però, c'è anche la Roma, come riporta Sportitalia.