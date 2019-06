Il Napoli è pronto a dare battaglia alla Juventus anche sul mercato, dopo una stagione chiusa alle spalle dei bianconeri in campionato. Tanti sono gli obiettivi in comune per i due club, ai quali si aggiunge un giovane talento in possibile partenza dalla Roma. Si tratta di Luca Pellegrini, terzino sinistro classe '99 che Fabio Paratici vuole in bianconero. Il Napoli è pronto a soffiarlo alla Juventus, ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, prima di fiondarsi su Pellegrini, i partenopei devono cedere Mario Rui, per far spazio a lui sulla fascia di competenza.