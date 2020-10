1









Tre pareggi in quattro giornate, l’ultimo come preludio al big match di Champions League contro il Barcellona di Leo Messi. La Juventus di Pirlo non è partita in quarta, la squadra è tutt’ora in costruzione e il tecnico non ha potuto lavorare a dovere nella preseason visti i pochissimi allenamenti a disposizione. Pirlo è sostenuto da tutti, da Agnelli e tutta la squadra, gode di fiducia a lungo termine ma c’è chi, tra i tifosi, inizia già a pretendere di più. Magari a partire da domani. Il Giornale titola così la partenza: “E Pirlo scopre di non essere Maestro”.