Come racconta La Gazzetta dello Sport, chi si aspettava una Juventus avvilita e spaesata non aveva fatto i conti col carattere della Signora, che in passato ha già dimostrato di sapersi rialzare e di essere capace di lottare per i propri obiettivi. "Le ambizioni della Juventus non cambiano", ha aggiunto, ribadendo un concetto già espresso nella sua prima conferenza stampa ufficiale. Non sarà più una sfida dal sapore di Champions, ma la partita con l’Atalanta andrà approcciata ancora con più smania di vincere.