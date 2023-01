Come racconta il Corriere dello Sport, Federico, direttore dell’area tecnica, ha già avviato i contatti con il Marsiglia per il riscatto di Areknella prossima estate. L’accordo intrecciato con il club francese lo scorso agosto prevede infatti la possibilità di acquisire l’attaccante a titolo definitivo per 7 milioni (pagabili in tre esercizi) più potenziali ulteriori 2 milioni di bonus. Un investimento decisamente alla portata, nonostante il rosso di bilancio, e che ha tutta l’aria di rivelarsi un affare.