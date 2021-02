Nell'analisi di Repubblica su Inter-Juve vien fuori l'importanza - fondamentale - dell'assenza di Hakimi e Lukaku, che avrebbe dato un vantaggio non di poco conto alla Juventus: "Hakimi e Lukaku, con ogni probabilità, si sarebbero comportati diversamente - si legge sul quotidiano - d'altronde era stata la Juve a pagare il conto delle assenze in campionato". La forza dei cambi resta la grande differenza tra la Juventus e l'Inter, per il giornale. Adesso ci saranno Vidal e Sanchez squalificati per il ritorno. Tornerà Lukaku, che finora ha saltato sei partite, e di queste i nerazzurri hanno vinto solo quella con il Sassuolo. Sì, "qualcosa vorrà pur dire".