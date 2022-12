Questa sera negli studi Rai è intervenuto anche Enrico, legale esperto di diritto sportivo vicino al, che ha detto la sua sul terremoto che ha scosso la. Ecco il suo pensiero: "Per il filone delle plusvalenze il club non dovrebbe correre nessun rischio. Per quanto riguarda le altre accuse ci sono un po' di cose da valutare. Se si è di fronte a un'alterazione documentale non si va oltre l'ammenda. Se però l'alterazione ha avuto ripercussioni sull'ammissione al campionato si può arrivare a una penalizzazione in classifica, così come nel caso in cui certi accordi con i giocatori abbiano portato a una violazione della normativa".