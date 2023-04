Giuntoli è il preferito. Come racconta Tuttosport, con la conferma del Collegio di Garanzia dell'inibizione a Federico- resterà almeno sino a fine stagione ma potrebbe rimanere anche la prossima -, non si può rimandare la decisione sul prossimo direttore sportivo. Che avrà un compito preciso: cambiare la strada degli acquisti, non più campioni acclamati bensì talenti da valorizzare e a cui dare fiducia subito.Da, daper arrivare a: i nomi sono questi. Per TS, proprio l’attuale direttore sportivo del Napoli gode al momento del miglior gradimento da parte della governance torinese. Dunque è il dirigente toscano quello su cui i radar bianconeri hanno indirizzato in maniera particolare l’attenzione ma, come si può intuire, la strada non si può considerare completamente in discesa e il motivo è molto semplice.Giuntoli, comedell'Atletico Madrid,del Sassuolo edel Milan, è vincolato con il proprio club, almeno fino alla prossima stagione. Se Juve e Giuntoli vorranno avvicinarsi e diventare un tutt’uno, sarà inevitabile il bene placito del presidente De Laurentiis.