1









Secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola, Roma e Manchester United stanno parlando di Chris Smalling. Il club inglese non ha dato il via libera alla permanenza del difensore inglese anche per i mesi estivi: il problema di fondo resta la difficoltà prercepita dai capitolini nel riscattare il centrale alle cifre pattuite in estate. A Trigoria sono convinti che il Manchester possa richiamare Chris poco prima dell'inizio d'Europa League, in Inghilterra vorrebbero addirittura anticipare i tempi. Occhio alla Juve in sede di mercato.