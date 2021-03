6









L'Inter si ferma, la Juve vuole spingere. I bianconeri nei prossimi 180 minuti hanno una missione chiara: vogliono tornare a -4. Come? Il piano è il 4x4 e la Jeep non c'entra. Il riposo forzato dell’Inter potrebbe garantire alla Juve di accorciare (con una partita in più) sui nerazzurri e portare la classifica a un nuovo sorriso: alle 20 del 3 aprile, infatti, potrebbe ridisegnarsi vedendo l'Inter a 65 punti e la Juventus a 61. Un momento fondamentale a cavallo della sosta, perché la rimonta scudetto passa da qui ma non solo.



4X4 - L'altro 4 del 4x4 si riferisce al numero di giocatori offensivi in campo dall’inizio a Cagliari e molto probabilmente domani pomeriggio col Benevento. Stando a quanto riporta la Gazzetta, infatti, domani Pirlo è pronto a riproporre Kulusevski largo a destra, Chiesa a sinistra, Ronaldo e Morata di punta. Tutto il bagaglio offensivo a disposizione in campo, un esperimento diventato realtà e, soprattutto, da ripetere. L'analisi della rosea, spiega: "Tutto in 4 parole. Ampiezza: Kulusevski e Chiesa partono vicini alla linea laterale e puntano sull’uno contro uno. Chi non raddoppia - e non si può sempre raddoppiare... — rischia. A proposito: Dejan gioca meglio a destra, un’inversione di fascia è possibile ma non così facile. Profondità: Ronaldo e Morata, con le difese larghe, possono attaccare i centrali e sorprenderli con i movimenti verso la porta. Imprevedibilità: quei quattro si spostano volentieri, Ronaldo si allarga spesso, Chiesa in qualche azione va a fare la punta, Morata sa essere assistman, Kulusevski con il sinistro stringe e diventa un trequartista aggiunto. Un bel rebus. Pericolosità: difficile trovare quattro attaccanti che calciano così bene". In attesa di Dybala, ecco la nuova Juve.