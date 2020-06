1







di Lorenzo Bettoni

Avanti tutta per il rinnovo di Paulo Dybala. Le trattative con l'entourage del calciatore argentino sono iniziate alla fine dello scorso anno. Un primo approccio con gli agenti del calciatore che chiede un ingaggio a doppia cifra: da 10 milioni di euro in su. In linea con il suo valore e con quello degli ultimi rinnovi in casa Juve con Bonucci e Szczesny che lo hanno raggiunto a quota 7 milioni di euro. La Juve fa i conti, la volontà di rinnovare esiste da entrambe le parti e il club, al contrario dello scorso anno, vuole fare del calciatore argentino il suo leader in campo e uomo immagine fuori. Per i nuovi acquisti è stato imposto un tetto agli ingaggi di 9 milioni di euro lordi ma per il rinnovo dell'argentino il discorso cambia.



FUTURO - Pochi mesi fa, in un'intervista al The Guardian, Dybala aveva espresso la sua volontà di restare in bianconero. ​"Mi restano due anni di contratto. Non è poco ma non è neanche tanto. Vedremo quali saranno i piani della società, se mi vorrà ancora qui o meno. Questa è una decisione che il club deve prendere. È difficile sapere perché le cose cambiano in un secondo". Era gennaio e le cose sono cambiate anche più del dovuto con la crisi sanitaria ed economica dovuta al coronavirus. Tanti club hanno bisogno di liquidità o, almeno, di mettere a bilancio corpose plusvalenze, Juve compresa. Per questo sorge una domanda: ma se arrivasse un'offerta da 100 milioni per Dybala, la Juve che farebbe?



CONTI - La cessione dell'argentino non è ovviamente in agenda per la Juve, per i motivi che abbiamo spiegato sopra. La Joya è un asset fondamentale in campo e fuori, con Sarri si è ritrovato e anche lui vede solo bianconero nel suo futuro. Ad oggi però i tanti scambi che ha in mente la Juve sono quasi tutti bloccati. Il no di Arthur ferma il trasferimento di Pjanic al PSG con il bosniaco che a sua volta è riluttante nel dire di sì a Chelsea o PSG che sono le alternative al Barça. Anche in giro per l'Europa non ci sarà un gran dispiegamento di denaro, questo va detto, ma a proposito di PSG Dybala resta sempre un pallino del DS Leonardo. I parigini hanno appena speso 50 milioni per Icardi e possono muovere ancora un po' di cash: che farebbe la Juve se venissero messi sul piatto 100 milioni per Dybala? Il campo direbbe di no, ma sul bilancio quei soldi farebbero comodo. Alla Continassa sperano di non dover mai scegliere.



