È Alvarol'obiettivo numero uno dellain attacco. Lo spagnolo, tornato all'Atletico Madrid dopo la scadenza del prestito biennale e il mancato accordo sul riscatto, è molto apprezzato da Allegri per la sua duttilità tattica. Punta o da esterno, fatto sta che l'allenatore bianconero lo ha chiesto alla dirigenza, che sta provando a riprendere i discorsi con i Colchoneros. Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti con gli agenti dello spagnolo, la Juve non si nasconde più.Ma come far diventare realtà il terzo ritorno a Torino di Morata? Cherubini sta studiando la strategia e punta a un nuovo prestito con diritto di riscatto, ma a cifre molto inferiori rispetto ai 35 milioni previsti dal precedente accordo. Lo riferisce Calciomercato.com, secondo cui i due anni di contratto che legano ancora Alvaro all’Atletico Madrid possono favorire questo tipo di operazione.