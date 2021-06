Avanti per Gabriel Jesus, indipendentemente dalla decisione di Ronaldo. Così spiega l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, che racconta come alla Continassa stanno maturando la convinzione di spingere per il brasiliano del Manchester City, senza aspettare CR7. La sensazione è che la decisione del portoghese non arriverà in tempi brevi ed in più, in caso scelga di lasciare Torino, ci vorrà del tempo per definire la prossima destinazione.



Dunque avanti per il classe 1997. Il City ha necessità di fare cassa, l’obiettivo numero uno per l’attacco è Harry Kane per il quale il Tottenham chiede circa 150 milioni di euro. Un’enormità, raggiungibile attraverso la cessione di giocatori. Ciò che alletta la Juve è la possibilità di acquisire Gabriel Jesus in prestito, in modo tale da non svenarsi in tempi di pandemia. Il giocatore è disponibile al trasferimento e, elemento cruciale, Allegri approva. Ne gradisce le qualità e la duttilità, inoltre la carta d’identità recita 24 anni, con una carriera da protagonista davanti. In attesa di Ronaldo, la Juve pensa concretamente a Gabriel Jesus.