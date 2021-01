"Juve avanti tutta per Depay. Il caos del Barcellona può favorire i bianconeri". Così La Stampa ha descritto la situazione che circonda Memphis Depay, uno dei giocatori più forti del Lione che ad agosto buttò fuori dalla Champions la Juve di Sarri. Da promesso sposo del Barcellona e del connazionale Koeman, Depay potrebbe prendere altre strade sul mercato. In scadenza a giugno è uno dei nomi più interessanti ed è in uscita dal Lione. Può essere un obiettivo concreto, ma bisogna battere il Barcellona. Che però è ancora nel pieno del suo caos societario...