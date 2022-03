Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus è intenzionata a proseguire un mercato all'insegna dei giovani forti e di prospettiva. Ecco perché a centrocampo, oggi, il preferito resta ancora Ryan Gravenberch dell'Ajax. Per il talento olandese, eliminato ieri sera in Champions League dal Benfica, ci sono già stati contatti significativi tra le parti.