La Juve continua a portare avanti il suo mercato, con la famosa quarta punta come primo obiettivo. Si cerca un'opportunità, ma intanto si lavora con un profilo scelto come pista principale: resta quella che porta a Gianluca Scamacca la pista in questo momento più calda. Dopo settimane di riflessioni e valutazioni, la trattativa prosegue, anche se c'è un bivio chiaro: diritto o obbligo di riscatto. E' arrivato l'accordo sulla valutazione complessiva (20-22 milioni) e sembra essere Nicolò Fagioli (10-12 milioni di valutazione) la contropartita scelta dai club, ma resta la divisione sulla formula, con la Juve che spinge per il diritto e il Sassuolo per l'obbligo. Il club neroverde ha aperto anche a formule creative e pagamenti dilazionati.



L'INCONTRO – Proprio oggi è in programma un incontro tra i dirigenti bianconeri e gli agenti di Scamacca, che è un segnale chiaro di come l'intenzione sia quella di completare l'operazione. Il giocatore e gli agenti già spingono per l'affare. Parti al lavoro, la pista è quella più calda, ma servono ancora diversi passi.