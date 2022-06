Corsia libera, anche per farlo correre. E la Juve va avanti, forte, per Molina. Il laterale dell'Udinese è considerato l'uomo giusto per raccogliere l'eredità di Juan Cuadrado: l'identikit è perfetto. Corsa, dribbling, cross, capacità di andare in gol. Dal punto di vista tattico, ha avuto un'evoluzione interessante: sa fare il terzino a quattro, lavorare da quinto di difesa e di centrocampo. Bene, Cherubini, che pure a Londra durante la Finalissima ha avuto modo di visionarlo (Molina è stato tra i migliori in campo), ora vuole affondare il colpo. Soprattutto dopo l'ultimo assist del mercato. ADDIO ATLETICO - L'argentino piace a tanti. Ma - come racconta il Corriere dello Sport -, la buona notizia è che l'Atletico Madrid, uno dei concorrenti più seri da affrontare, sembra sia lontano dalla corsa. I Colchoneros hanno ritenuto alta la richiesta di 30 milioni da parte dell'Udinese. Il Barcellona studia ma ha i soliti problemi - che frenano anche Di Maria -, dunque la Juve resta in corsa, anche se si proverà a limare l'investimento. Alla Continassa puntano a una spesa di 20-25 milioni di euro, non è da sottovalutare l'ipotesi di inserire alcuni giovani nell'affare. Ci sarebbero Dragusin, Aké, Da Graca e Nicolussi Caviglia.