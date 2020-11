13









L'ultimo nome? Hakan Calhanoglu, forse nell'anno della consacrazione. Il rinnovo con il Milan è in fase di stallo: il procuratore, Gordon Stipic, non molla sulla richiesta da 7 milioni di euro. E complica qualsiasi discorso con Maldini e Massara.



SPUNTA LA JUVE - E allora, ecco che la Juve fiuta l'affare per il più classico dei parametri zero. Anche l'Inter è sul giocatore, ma prima dovrebbe arrivare la cessione di Christian Eriksen, richiesto dal Paris Saint Germain. Comunque, Paratici non è rimasto con le mani in mano: secondo Tuttosport, è 'segnalato in avanzamento'. Scrive il quotidiano: "I contatti stanno andando avanti di pari passo con le valutazioni tecnico-economiche". Alla Continassa sembrano decisamente convinti, lo vedono come un'alternativa di qualità ad Aaron Ramsey.



GIA' A GENNAIO? - Per TS, i dirigenti rossoneri vorrebbero monetizzare, ecco perché sarebbero aperti anche a una cessione nel mese di gennaio. In Turchia confermano la volontà della Juve, che sarebbe in vantaggio per giugno (con porta aperta per l'inverno). Servirebbe uno scambio. E il nome è quello di Bernardeschi, già trattato da Maldini ai tempi dell'interesse per Paquetà.