Fino alla fine la Juventus non molla Gianluca Scamacca e porta avanti la trattativa col Sassuolo per l'attaccante ora in prestito al Genoa. Secondo Tuttosport, i contatti tra bianconeri e neroverdi sono proseguiti anche ieri e continueranno nei prossimi due-tre giorni, gli ultimi prima della sirena di chiusura di lunedì sera: Le prossime 48 ore saranno decisive. C’è intesa sulla valutazione da 22 milioni di euro, ma non ancora sulla formula. In ogni caso Scamacca lascerà il Genoa, che infatti sta riportando Niang in Italia. E la Juve in estate potrebbe tornare su Milik.