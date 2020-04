Le voci di un partenza impazzano, ciclicamente, ma la Juventus non sembra intenzionata a separarsi anzitempo da Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, alla sua seconda stagione in bianconero, ha firmato fino al 2022 e - come riporta l'inglese Sun - non ci sono i presupposti perché si consumi un divorzio prima del tempo prestabilito. Si spengono, così, tutti i rumors che vorrebbero Ronaldo in partenza, con Manchester United e Real Madrid pronte a riportarlo rispettivamente all'Old Trafford e al Santiago Bernabeu.