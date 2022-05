Gli incontri con Rafala Pimenta ed Enzo Raiola non sono serviti solo a mandare avanti la trattativa per Paul Pogba. Il board della Juventus lavora alacremente per rinnovare il contratto di de Ligt. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'intenzione del club bianconero è quella di allungare di uno o due anni la scadenza, fissata al 2024, e abbassare considerevolmente la clausola rescissoria dagli attuali 120 milioni a 70-80.