Dopo l'intervista rilasciata, questa mattina il difensore brasiliano della Juventusha firmato il suodi contratto con la Vecchia Signora. L'ex Manchester City si è lentamente fatto spazio nelle gerarchie della, diventandone sempre più leader ed indossando stabilmente la fascia di capitano in assenza di Leonardo Bonucci. In mattinata la firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Un ulteriore anno, le stesse cifre attualmente percepite da Danilo. L'opzione però, di allungare l'accordo per un ulteriore stagione. Leader del presente della Juventus, ma anche del futuro.