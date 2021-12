"Anche se dopo i filmati nella serie tv di Amazon Prime vi sarà difficile pensarlo, vi assicuro che anche io sono buono. Buon Natale!"Questa tutta l'autoironia di Leonardo Bonucci nell'augurare buon Natale attraverso il proprio profilo Instagram. Il difensore della Juventus si riferisce alle sue ire nello spogliatoio bianconero immortalate nel documentario di Prime All or Nothing.