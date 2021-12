Le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina, martedì 21 dicembre:- "Juve tutto in due mesi. Il tecnico preferisce non rischiare Dybala e Chiesa. Stessa rosa fino a giugno. De Ligt via? Chi vivrà, vedrà, intanto è pronto a segnare stasera...". E ancora: "Aumento ok, ma valore a picco. Si è concluso benino, non benissimo, l'aumento di capitale della Juve. Il dato positivo sono le risorse incamerate ma su questo non c'erano dubbi perché il consorzio di banche garantiva di sottoscrivere le azioni non richieste dal mercato"- "Dove vai Dybala? Paulo assente anche contro il Cagliari non ha ancora firmato il nuovo contratto. Perché Il suo agente è tornato a Baires. Allegri sprona la Juve a non sottovalutare i rossoblù"