Per effetto della perdita dell’anno scorso, scrive la Gazzetta dello Sport, il patrimonio netto della Juve al 30 giugno 2023 si è ridotto a circa 50 milioni, perciò non è da escludere un aumento di capitale in tempi brevi. Una possibilità al vaglio degli azionisti, già intervenuti immettendo 700 milioni tra il 2019 e il 2021.