Dopo la recente sentenza UEFA, la Juventus si prepara a fare i conti con le. Entro il 30 settembre, la squadra dovrà pagare due dei dieci milioni di multa imposti dall'UEFA.nelle prossime due stagioni e dal contributo di solidarietà. Nel caso in cui la Juventus non si qualifichi per le competizioni o gli incassi non siano sufficienti, la parte residua della multa dovrà essere saldata entro il 30 settembre 2025. Tuttavia, rimangono in sospeso ulteriori dieci milioni di ammenda, soggetti a condizioni.ai requisiti contabili stabiliti dall'UEFA. La Juventus ha promesso a Nyon di dimostrare un impegno concreto verso bilanci virtuosi e sostenibili, dopo aver cancellato il precedente accordo di conciliazione del 31 agosto 2022.La situazione finanziaria definitiva verrà analizzata a settembre, dopo la chiusura del mercato, quando la dirigenza bianconera avrà numeri certi e forse un accordo con l'UEFA riguardo ai parametri di bilancio. Solo a quel punto si saprà se sarà necessaria un'ulteriore capitalizzazione, dopo quella di 700 milioni effettuata tra il 2019 e il 2021. Il presidente John Elkann aveva escluso aumenti di capitale durante la conference call sulla situazione del gruppo a fine novembre, ma la situazione potrebbe cambiare a seconda degli sviluppi futuri. La possibilità di un aumento di capitale è attualmente in sospeso, con meno certezze rispetto a qualche settimana fa. Lo rivela Tuttosport.