Suonano, suonano forti le sirene per Adrien. Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, l'interesse nei confronti del centrocampista francese dellaè ai massimi storici dopo un Mondiale vissuto su alti livelli fino alla finale persa contro l'Argentina, con diverse squadre alla finestra per affondare il colpo in estate - quando si libererà a zero - oppure a gennaio, qualora il giocatore aprisse al trasferimento anticipato. Il, da questo punto di vista, è pronto a sferrare subito l'attacco decisivo, ma anchee soprattuttopossono iscriversi alla corsa.E la Juve? Beh, la Juve (e Massimilianoin primis) non vorrebbe lasciarlo partire, almeno non a gennaio, visti gli interrogativi legati alle condizioni di Paul. Il tecnico livornese è sempre convinto di puntare su di lui, che da parte sua sembra più che d'accordo sull'idea di chiudere la stagione a Torino sotto i consigli di mammache così potrà ottenere il massimo cercando squadra a parametro zero. Il rinnovo, però, ora sembra quasi impossibile: il momento più propizio per un'offerta pareva essere quello immediatamente successivo al mancato passaggio al, ma di mosse non ne sono state fatte. E ora le richieste sembrano decisamente fuori portata.