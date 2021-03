1









Non è di certo un segreto che durante la sessione di mercato invernale la Juve abbia cercato di inserire in rosa una punta che potesse fare da riserva ad Alvaro Morata. Tra i nomi scandagliati dagli uomini di mercato bianconeri c'è stato anche l'ex Fabio Quagliarella. Lo stesso attaccante blucerchiato annunciò la sua volontà di rimanere a Genova con un post pubblicato sui suoi social. Nonostante i 38 anni, Quagliarella non smette di fare il suo lavoro e di farlo sempre con grande qualità: al 37' della sfida contro il Bologna ha messo la sua firma nel momentaneo pareggio della Samp con un tiro al volo in area, un vero e proprio marchio di fabbrica.