Come racconta La Gazzetta dello Sport, aumentano i dubbi sullo stato di salute di Dybala: perché ha così tanti infortuni? Del resto, il suo rientro era previsto domenica scorsa e invece ha sentito di nuovo tirare sulla vecchia cicatrice. Per il quotidiano, né lui né lo staff di Allegri riescono a trovare una causa a tutti questi infortuni. Tra i sospetti c’è anche quello che il Covid - l'ha avuto ad aprile del 2020 - e potrebbe aver lasciato strascichi pesanti, ma non è escluso che anche la testa abbia un peso.