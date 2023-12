E' inevitabile che le maggiori attenzioni in casa Juve sono tutte rivolte al big match di domani sera contro il Napoli, ma da giorni la dirigenza della Continassa si è cominciata ad attivare anche sul mercato che aprirà i battenti tra poco meno di un mese. Servirà, innanzitutto, fare cassa e uno dei giocatori che sembra essere, che fino a questo momento non ha trovato spazio nelle gerarchie di Allegri e difficilmente ci riuscirà prima del termine della stagione.- Gli interessi per l'esterno inglese non mancano, soprattutto dalla sua nazione, con ilche si è mosso già da tempo per capire la reale entità dell'operazione. L'idea degli Spurs sarebbe quella di prelevarlo in prestito a gennaio con riscatto fissato per la prossima estate, al contrario della volontà dei bianconeri che vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Qui potrebbe entrare in scena il, che da poche ore si sarebbe inserito nella trattativa e potrebbe anche superare la posizione del club britannico. Resta però da superare l'ostacolo legato al cartellino, che la Juve valuta sulla cifra di 20 milioni di euro.