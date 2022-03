Come racconta Tuttosport, nell'estate della Juventus in previsione c’è almeno un colpo, forse due, in base alle opportunità e alle cessioni che si concretizzeranno nei prossimi mesi. Il quotidiano sottolinea come "a inizio marzo le gerarchie sono mobili e variabili, ma di sicuro Nicolò Zaniolo s’avvicina all’estate in pole position". I contatti proseguono sotto traccia e la fiducia aumenta.