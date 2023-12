La Juve continua a monitorare diversi obiettivi di mercato e tra i tanti nomi, uno di quelli che più fa gola è quello del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Il giocatore andrà in scadenza di contratto a giugno 2024 e proprio per questo i bianconeri contano nel buon esito dell'operazione. Bisogna però fare i conti con la concorrenza, che in questo momento vede l'ingresso in scena anche del Liverpool, oltre a quello già noto dell'Inter.