In attesa di conoscere il destino dei bianconeri, la società della Continassa continua a rimanere attiva sul mercato, dove si stanno valutando diversi profili da poter aggregare alla rosa di Massimiliano Allegri. Uno dei nomi che circola da tempo è quello di Gianluca Scamacca, che è ritornato prepotentemente di moda viste le posizioni di Milik e Vlahovic, con il polacco che ha già saputo di non essere riscattato. Stando a quanto emerso in queste ore però, sull'ex attaccante del Sassuolo ci sarebbe anche la concorrenza di Milan e Roma.