Ormai da mesi il nome di Antonio Rudiger è al centro delle voci di mercato: il centrale tedesco del Chelsea non ha ancora rinnovato con i Blues e in Europa diversi club seguono la situazione interessati. Tra loro c'è anche la Juventus, che però dovrà fronteggiare tanta concorrenza: l'ultimo club iscrittosi alla corsa per Rudiger, secondo il Mirror, è il Manchester United.