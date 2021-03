La fascia mancina è un nervo scoperto della Juventus, è normale dunque che Paratici metta nel mirino promettenti terzini sinistri. Uno di questi, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, è il 18enne Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, stessa squadra che una ventina d'anni fa lanciò Cristiano Ronaldo. La concorrenza è forte in Italia e in tutta Europa, e il Daily Mail svela un'altra concorrente della Juve. Si tratta del Manchester City. Tra le rivali di Serie A, il Milan sembra quella più interessata a Mendes.