La dirigenza bianconero continua a portare avanti le diverse trattative di mercato, con due nomi ben impressi in testa e da tempo finiti in cima alla lista dei desideri della società. I profili sono quelli di Kessie e di, con il primo che però potrebbe anche sparire dai radar di Cristiano Giuntoli, visto le costanti sirene che suonano dall'Inghilterra. Diversa è, invece, la situazione legata al terzino dello Spezia, che gradirebbe il suo trasferimento a Torino, ma per il quale bisogna trovare un accordo con il club spezzino sulla cifra da versare per lasciarlo partire.- Biosgna però fare i conti anche con la folta concorrenza, dato che Atalanta ed Inter sono sulle sue tracce già da diverso tempo. Concorrenza che però sembra essere aumentata, perchè stando a quanto riportato da Calciomercato.com,, con la richiesta del club ligure che non si smuove dai 15 milioni di euro.