In casa Juve continua a regnare nell’incertezza il futuro di Dusan Vlahovic, finito in cima alla lista dei desideri del Real Madrid già da diverse settimane. Proprio per questo i bianconeri avrebbero iniziato a guardarsi attorno, individuando in Hujland il profilo perfetto per rimpiazzare l’eventuale partenza del serbo. Non c’è vita facile però, dato che stando a quanto riportato da Calciomercato.com sull’attaccante dell’Atalanta ci sarebbe la concorrenza delle big europee.