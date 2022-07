Dopo aver visto infrangersi il sogno Koulibaly, ora la Juve è costretta a cambiare obiettivo in difesa. La situazione complicata che ruota attorno al futuro di De Ligt infatti non lascia dormire sonni tranquilli ed è proprio per questo che Madama avrebbe dirottato tutte le sue attenzioni su un altro profilo di rilievo. Stiamo parlando del brasiliano Bremer, per il quale il Torino ha fatto una valutazione di circa 50 milioni ma la sensazione è che con una 40ina si possa raggiungere un accordo. Bisogna prestare attenzione alla concorrenza, perché stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss, sul giocatore sarebbe piombato anche il Napoli, pronto a dare battaglia a Juve ed Inter.