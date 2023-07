Con i rientri di Zakaria, Mckennie ed Arthur, ora la Juve ha diversi elementi da piazzara a cnetrocampo, soprattutto per fare spazio a quelli che potrebbero arrivare. In questa lista però c'è anche il nome del baby argentino enzo Barrenechea, aggregato alla prima squadra nella stagione appena conclusa e in attesa di conoscere il suo destino. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it però, l'argentino avrebbe attirato su di se le attenzioni di Andrea Pirlo, che vorrebbe averlo nella sua nuova esperienza alla Sampdoria.