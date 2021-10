Il ritorno in campo dopo gli impegni delle Nazionali coinciderà con una bella sfida all’Allianz Stadium: il 17 ottobre, alle 20:45, la Juve ospita la Roma. La serata ideale per riprendere la corsa in campionato dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Torino, e ovviamente una serata da vivere insieme. Dallo scorso 8 ottobre è aperta la vendita libera.ATTENZIONE: a seguito del Decreto Legge dell’8 ottobre 2021 - n. 139, che prevede l’apertura degli eventi sportivi all’aperto in zona bianca fino a una capienza massima del 75%, aumentano le disponibilità di biglietti per la partita!