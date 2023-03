Da uno che non gioca ci si aspetterebbe quantomeno un, quale forma di risarcimento e anche di gratitudine. O no? Stando a La Gazzetta dello Sport, era proprio questo che la(anche con la vecchia dirigenza) sperava di ottenere da Paul, che però finora non ha dato nessun segnale in tal senso nonostante non sia praticamente mai sceso in campo, e anzi di recente abbia fatto arrabbiare non poco i tifosi, che tanto lo avevano osannato al suo ritorno, con il ritardo e la conseguente esclusione dai convocati per il match contro il Friburgo.Secondo la rosea, al momento non c'è nulla che possa far pensare a una mossa del Polpo, il giocatore che dopo molteplici mesi in infermeria al Milan decise di rinunciare a parte del suo stipendio. Difficile, comunque, che la società possa decidere di procedere con launilaterale del suo lauto e lungo contratto. Ma con il nuovo infortunio che lo terrà ai box per almeno altri 20-30 giorni, l'della Juve non può che aumentare...