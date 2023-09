Grazie alla vittoria ottenuta contro il Lecce, lasi riporta ad un punto di distacco dalla capolista Inter, ma gran parte dei meriti vanno al Sassuolo di Dionisi, che dopo i bianconeri è riuscito a portare a casa 3 punti pesantissimi anche contro i nerazzurri a San Siro. Alla squadra di Simone Inzaghi non è bastata la rete di Dumfries, dato che si sono visti prima raggiungere dal gol di Bajrami, con grande complicità di Sommer, poi dall'ennesimo capolavoro della straordinaria carriera di Domenico, sempre più leader indiscusso del club emiliano.- L'attaccante e capitano del Sassuolo ha già messo a segno 4 reti dall'inizio della stagione, di cui solo uno di questi gol è arrivato su calcio di rigore. 348 i minuti giocati, per una media realizzativa di una rete ogni 87' minuti, praticamente una macchina. Numeri che lo stanno consacrando in maniera definitiva tra i più grandi calciatori italiani del nostro campionato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, ma che, soprattutto, fanno, che era stata ad un passo dall'acquistarne il cartellino nell'ultima sessione di mercato, ma che per questione di dettagli ha dovuto rinunciare sul rush finale al giocatore.- Ma, soprattutto alla luce dello straordinario avvio di stagione, che ha acceso ulteriormente le luci all'interno degli uffici della Continassa. Berardi percepisce uno stipendio di 3 milioni annui per altri 4 anni di contratto e nel mese di luglio Madama aveva trovato un accordo con il giocatore più o meno sulle stesse cifre percepite al Sassuolo.o, al massimo, a giugno prossimo, perchè i bianconeri non hanno perso la voglia di portare a termine questa operazione, ma, soprattutto, per l'attaccante neroverde si tratterebbe dell'occasione giusta per fare il definitivo salto di qualità, forse l'ultima.