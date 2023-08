L'ultima idea per, secondo quanto riporta Corriere.it, potrebbe prevedere l’inserimento di altri bonus che la Juve riconoscerebbe al Chelsea se, grazie alle prestazioni del suo nuovo centravanti, venissero conquistati successi prima in Italia e successivamente in Europa. Se così fosse, il Chelsea potrebbe dare subito alla Juve gli 80 milioni richiesti, ma la Juve per Lukaku ne garantirebbe 50 (invece di 40), se Lukaku aiutasse i bianconeri a vincere titoli in Italia e in Europa nei tre anni di contratto previsti.